Джеффа Безоса раскритиковали за дизайн свадебных приглашений

Свадебное приглашение основателя Amazon Джеффа Безоса и его невесты Лорен Санчес попало в сеть и очень удивило пользователей своим незамысловатым дизайном, сообщает CNN.

Издание опубликовало фото приглашения. На нем курсивом напечатан текст, а вокруг в произвольном порядке изображены голуби, бабочки, перья, стрекозы, падающие звезды и, как символы Венеции, мост Риальто и гондолы. Пользователи соцсетей выразили разочарование посредственностью приглашения на «свадьбу года», назвали его уродливым и отметили, что «пятилетний ребенок мог бы нарисовать лучше».

Фото приглашения на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес: CNN

Согласно тексту приглашения, миллиардер и его невеста попросили не дарить им подарки, но направить пожертвования в несколько венецианских организаций. Как пишет CNN, этот жест можно считать попыткой сгладить волну недовольства жителей Венеции, выступающих против проведения торжества в их городе.

Журналисты издания также обращают внимание, что минимализм приглашения, возможно, призван отразить привычный стиль Джеффа Безоса, который чаще всего появляется на публике в джинсах, поло и кроссовках. По данным Wired, он даже носил рубашки с потайными кнопками на воротнике, чтобы быстрее снимать галстук, потому что «скорость важнее стиля, эффективность важнее гламура».

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Тем не менее, приглашения на такие масштабные события давно стали отдельной формой искусства, подчеркивает CNN. Журналисты упоминают, например, другое не менее ожидаемое событие лета — дебют нового креативного директора Dior в Париже. На этой неделе гостям пришли приглашения в виде фарфоровых тарелок с тремя приклеенными розовыми яйцами и надписью Dior на внешней стороне.

Свадьбы Джеффа Безос и Лорен Санчес пройдет в эти выходные. На CNN уже появились кадры, как в городе собираются знаменитые гости. Все это сопровождается протестами. Местные жители и активисты считают, что миллиардер буквально «оккупировал» их город и собираются помешать мероприятию.