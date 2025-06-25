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Мир

Врач выложил видео вскрытия обезглавленного при родах ребенка и получил крупный штраф

2 минуты чтения 17:06

Суд присяжных назначил супружеской паре из американского штата Джорджия почти два с половиной миллиона долларов компенсации за публикацию в социальной сети Instagram фото и видео с вскрытия их ребенка, умершего во время родов. Об этом сообщает The New York Times.

Сотрудники клиники, в которой проходили роды, обезглавили ребенка, пытаясь достать его из родовых путей. Изначально паре не говорили о том, в каком состоянии находится тело ребенка, информацию об этом родители получили уже после выписки из больницы от похоронного бюро. Патологоанатом Джексон Гейтс, нанятый парой для проведения вскрытия, снял видео и выложил его без разрешения.

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Обвиняемый не ответил на иск, что позволило суду провести процедуру в упрощенном формате. Родители ребенка просили три миллиона долларов в качестве компенсации ущерба и 25 миллионов долларов в качестве штрафа, присяжные согласились присудить 2,2 миллиона долларов компенсации и 250 тысяч долларов штрафа. Журналисты отмечают, что Гейтс назвал решение суда ошибкой в своем аккаунте в социальной сети и заявил о намерении подать апелляцию, но позже удалил свой пост.

Также, как отмечает The New York Times, пара продолжает судиться против сотрудников Южного регионального медицинского центра, расположенного в городе Ривердейл. Они обвиняют доктора в применении чрезмерной силы к ребенку во время естественных родов, а также в том, что медицинский персонал не обратился за помощью вовремя и не сделал кесарево сечение, чтобы спасти жизнь младенца.

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Медцентр отрицает эти обвинения и настаивает на том, что ребенок умер еще внутри утробы матери, а последующее обезглавливание не могло стать причиной смерти. Адвокаты пары заявляют, что персонал больницы пытался скрыть от родителей травмы, разрешая смотреть на тело только на расстоянии. При этом оно было плотно завернуто в одеяло так, чтобы отделение головы от туловища было менее заметным.

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