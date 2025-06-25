Устроивший «свадьбу» с украинской девочкой в Диснейленде мужчина оказался педофилом

39-летний Джеки Джадж, организовавший фейковую свадьбу с 9-летней девочкой из Украины в Диснейленде, был дважды осужден за сексуализированные преступления в Британии и включен в реестр педофилов, пишет Би-би-си.

По данным Би-би-си, французский суд в понедельник предъявил ему обвинение в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и похищении личных данных. При этом, как выяснило издание, британским правоохранительным органам этот человек давно известен. В 2016 году его признали виновным в сексуализированном насилии в отношении двух несовершеннолетних и внесли в реестр сексуальных преступников.

«Он не педофил ни в коем случае» СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних Общество 5 минут чтения

После освобождения из тюрьмы Джадж, по информации Би-би-си, продолжил вести публичный образ жизни. В частности, он ставил театрализованные постановки с участием детей. Например, нанял через кастинговое агентство сотни детей, которые изображали его поклонников на фальшивой премьере фильма. Это произошло в 2023 году в Лондоне, и об этой истории писали журналисты Би-би-си. Девочки-подростки рассказали изданию, что агентство поставило им задачу восхищенно кричать и пытаться прикоснуться к Джаджу, хотя кто это – они так и не узнали. В 2024 году британец снялся голым на фоне горящего полицейского фургона.

Некоторые видеозаписи с постановками Джадж загружал на свой ютуб-канал, у которого было более 12 миллионов подписчиков. Компания Google заблокировала канал только после обращения Би-би-си.

Журналисты также обращают внимание на огромные суммы, которые Джадж, судя по всему, тратил на свои ивенты. Одна лишь аренда Диснейленда для проведения частного мероприятия до открытия парка обошлась ему примерно в 110 тысяч фунтов стерлингов (более 11 миллионов рублей). Он часто арендовал довольно дорогие площадки и нанимал огромное количество актеров.

Жрецы оргазма Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями Мир 20 минут чтения

Инцидент с фальшивой свадьбой с украинским ребенком произошел в понедельник. Полиция Франции тогда арестовала четырех человек, ответственных за организацию этого мероприятия. По данным СМИ, присутствовавшие на «свадьбе» гости были нанятыми статистами, которых искали онлайн. Медицинское освидетельствование показало, что девятилетняя девочка не подвергалась сексуализированному насилию.

Французская прокуратура сообщила, что работает в тесном контакте с британскими властями.