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Интернет и мемы

Новая Зеландия решила стать «лучшим местом в мире» для больных генитальным герпесом

2 минуты чтения 14:27

Социальная реклама из Новой Зеландии взяла Гран-при на международном фестивале «Каннские львы» 2025. В ролике страна представлена как «лучшее место в мире для жизни с герпесом», пишет The Guardian. 

Рекламную кампанию еще в 2023 году запустил Новозеландский фонд борьбы с герпесом, чтобы развенчать многолетние мифы и предрассудки, связанные с генитальным герпесом. По оценкам фонда, это заболевание в той или иной форме знакомо 80% жителей страны. По задумке фонда, Новую Зеландию следует позиционировать как мирового лидера в сфере дестигматизации герпеса, отмечает издание.

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Центральным элементом кампании стал ироничный видеоролик в стиле ретро-туризма. Его ведущий — легендарный тренер сборной Новой Зеландии по регби All Blacks сэр Грэм Генри. В видео он рассказывает, что у Новой Зеландии почти не осталось поводов для национальной гордости.

«Соотношение овец к людям — позорно низкое, пирожки стоят почти семь баксов, а гордость страны… ну, оставляет желать лучшего», — перечисляет Генри.

Он также предлагает решение: «Нам нужно что-то новое, чем можно гордиться. Что-то большое и смелое. Пришло время сделать Новую Зеландию лучшим местом в мире для жизни с герпесом». За рекламным роликом следует «Курс по снятию стигмы герпеса», в котором участвуют известные новозеландцы.

Жюри фестиваля отметило этот ролик наградой за «открытое и смелое использование юмора в освещении сложной темы и борьбе со стигматизацией». 

«Наш лауреат 2025 года взял табуированную тему и перевернул ее с ног на голову — доказав, что при грамотной стратегии, дерзкой идее и хорошем чувстве юмора возможно все», — заявила председатель жюри Каннского фестиваля.

Соосновательница Фонда Клэр Херст рассказала The Guardian, что герпес в большинстве случаев не представляет серьезной медицинской угрозы, но «десятилетия общественного давления» на само слово «герпес» делают диагноз психологически трудным для многих.

Херст добавила, что за 30 лет работы в этой сфере она не видела более эффективной кампании по снятию стигмы с генитального герпеса.

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