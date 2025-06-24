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Криминал

Участник войны задушил бывшую жену на глазах трехлетнего сына

2 минуты чтения 17:32

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 12 годам лишения свободы 33-летнего участника войны в Украине из Челябинска Никиту Сидорова, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

По версии обвинения, Сидоров задушил свою бывшую жену 41-летнюю Наталью Дорму, в ночь на 25 февраля 2024 года. Незадолго до этого воевавший в Украине с октября 2022 года мужчина оказался в госпитале, откуда его отпустили домой, чтобы отпраздновать День защитника Отечества.

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В результате пьяный Сидоров явился в квартиру, где Дорма жила вместе с их общим трехлетним сыном. Она не впустила бывшего супруга, тогда он начал карабкаться в квартиру через балкон. После этого Дорма позвонила в полицию и сообщила, что ее пытаются убить.

Издание утверждает, что женщина как минимум пять раз заявляла в полицию о нападениях и угрозах убийством со стороны Сидорова, а соседи пары рассказали о пьяных дебошах, которые он устраивал.

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Тем не менее по вызову Дормы полицейские прибыли только через 40 минут. К этому моменту Сидоров уже проник в квартиру и оттуда раздавались крики женщины. Однако силовики так ничего и не предприняли, ограничившись стуком в дверь.

Позже они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь, однако к этому моменту женщина уже была мертва. Как сообщалось, после убийства МВД начало проверку в отношении полицейских, поздно прибывших на вызов и не принявших мер для защиты пострадавшей. О ее результатах ничего неизвестно.

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