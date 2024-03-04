Вернувшийся с войны челябинец убил свою бывшую девушку

В Челябинске вернувшийся с войны в Украине Никита Сидоров убил свою бывшую девушку, пока полицейские стояли за дверью квартиры. Об этом пишет 74.ру.

Сидоров убил бывшую девушку 25 февраля. По словам соседки, Сидоров вернулся домой после того, как выпивал с друзьями. В квартире была его бывшая девушка с трехлетним ребенком, которая отказывалась открывать ему дверь.

Соседка услышала женские крики, она хотела вызвать полицию, но увидела, что силовики уже стучали в дверь квартиры. Она рассказала журналистам, что слышала крики даже после приезда силовиков.

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По ее словам, женщина сама вызвала полицейских. Они приехали примерно через 40 минут, но когда вскрыли дверь, девушка уже умерла.

Против Сидорова возбудили дело об убийстве. Его арестовали на два месяца.

В МВД 74.ру сообщили, что проводят проверку в отношении полицейских, выехавших на вызов. Там пообещали, что в случае выявления нарушений силовиков «подвергнут самым жестким дисциплинарным наказаниям», вплоть до освобождения их от занимаемых должностей и увольнения из органов.

В конце февраля в якутском селе Кутана по подозрению в двойном убийстве задержали Виктора Саввинова. Это бывший заключенный, вернувшийся с войны в Украине. По версии следствия, он пил алкоголь со своим знакомым, поссорился с ним и проломил ему голову металлическим ломом. После этого он пошел в соседний дом. Там «на почве старых обид» мужчина несколько раз ударил по голове 64-летнюю женщину, которая там жила.

Позже выяснилось, что убитая женщина — учительница начальных классов Валентина Федорова. Она 37 лет работала в Кутанинской средней школе и была победительницей конкурса «Лучший учитель России».

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