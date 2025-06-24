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Криминал

Мужчина ударил головой об пол незнакомого ребенка в Шереметьево

2 минуты чтения 12:23 | Обновлено: 15:33

В Химках задержан мужчина, напавший на двухлетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс–службу Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта Шереметьево. По данным следователей, мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к чужому двухлетнему ребенку, схватил его и, подняв на руках, резко бросил на пол. Мальчик, как сообщают в СК, после этого был госпитализирован в больницу.

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Близкий к силовикам телеграм–канал Baza пишет, после удара об пол ребенок потерял сознание, сейчас он находится в детском клиническом центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, он впал в кому, уточняет телеграм-канал. По данным издания, нападавший — 31-летний гражданин Беларуси Владимир В.

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Весной в Челябинске пьяный мужчина напал на незнакомого 11-летнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка спас случайный прохожий, ему успели оказать необходимую медицинскую помощь. Ранее СМИ также сообщали о подобном случае в Забайкальском крае — житель города Краснокаменска ударил в лицо проходившую мимо него 14-летнюю школьницу. От удара девушка потеряла сознание. Помогла ей также проходившая мимо женщина. Как позже рассказал отец пострадавшей, после пережитого стресса у его дочери начались проблемы со сном и питанием. В отношении нападавшего полиция завела дело о хулиганстве с применением насилия, но позже из-за общественного резонанса МВД передало дело в Следственный комитет.

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