Мужчина напал с ножом на 11-летнего мальчика

В Челябинске местный житель с ножом напал на 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе. Пьяный мужчина атаковал незнакомого ему ребенка и нанес ему несколько ножевых ранений.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

Мальчика спас случайный прохожий, который заметил истекающего кровью ребенка и вызвал медиков. По данным агентства, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете также сообщили, что подозреваемый в нападении задержан. По данным ведомства, им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Сообщается, что в момент нападения он был пьян.

По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, совершенное из хулиганских побуждений. «В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — уточнили в СК.

«Мурло мещанина» Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте Политика 5 минут чтения

Накануне в Красноярском крае были обнаружены тела троих детей в возрасте от семи месяцев до восьми лет с многочисленными рублеными ранами. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей, совершенном с особой жестокостью (пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК). По подозрению в совершении убийства силовики задержали мать погибших детей. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения на время следствия и суда.