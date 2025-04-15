EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина напал с ножом на 11-летнего мальчика

2 минуты чтения 08:57

В Челябинске местный житель с ножом напал на 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе. Пьяный мужчина атаковал незнакомого ему ребенка и нанес ему несколько ножевых ранений.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
Общество11 минут чтения

Мальчика спас случайный прохожий, который заметил истекающего кровью ребенка и вызвал медиков. По данным агентства, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете также сообщили, что подозреваемый в нападении задержан. По данным ведомства, им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Сообщается, что в момент нападения он был пьян.

По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, совершенное из хулиганских побуждений. «В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — уточнили в СК.

«Мурло мещанина»
«Мурло мещанина»
Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте
Политика5 минут чтения

Накануне в Красноярском крае были обнаружены тела троих детей в возрасте от семи месяцев до восьми лет с многочисленными рублеными ранами. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей, совершенном с особой жестокостью (пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК). По подозрению в совершении убийства силовики задержали мать погибших детей. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения на время следствия и суда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Общество
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
00:01
«Мурло мещанина»
Политика
«Мурло мещанина»
Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте
18:05 14 апреля
Мои месячные пытались меня убить
Общество
Мои месячные пытались меня убить
Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной
00:01 14 апреля
Пропущенный вызов
Криминал
Пропущенный вызов
Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло
17:00 13 апреля
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Мир
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?
00:01 13 апреля
Табачным окуркам нашли полезное применение
Мир
Табачным окуркам нашли полезное применение
Два брата из Индии переработали миллиарды сигарет и сколотили состояние
17:00 12 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования