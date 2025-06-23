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Интернет и мемы

Специалисты предупредили о вреде советов по снижению кортизола

2 минуты чтения 16:35 | Обновлено: 16:38

Бездумное следование рекомендациям блогеров по снижению уровня кортизола может провоцировать усиление тревоги и вредить здоровью. Связанные с гормоном стресса тренды в соцсетях изучила корреспондент Би-би-си.

В своей статье она пишет о том, что интернет буквально заполонили советы о том, как важно снижать кортизол и какими способами это делать. Так, пользователям предлагается пить «кортизоловый коктейль» — смесь апельсинового сока, морской соли и кокосовой воды, принимать различные пищевые добавки вроде куркумы и ашваганды, наносить на лоб лавандовый бальзам и т.д. Многие жалуются, что вместо облегчения эти советы вызывают тревогу. «Я даже не знала, что у меня может быть высокий кортизол. А теперь мне кажется, что он у меня зашкаливает только из-за того, что я это все читаю», — признается одна из героинь материала Би-би-си.

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Кортизол, вырабатываемый надпочечниками, регулирует реакцию организма на стресс. Уровень этого гормона в крови повышается утром, помогая человеку проснуться, и постепенно снижается к вечеру, подготавливая организм ко сну. Чрезмерный уровень кортизола, как пишет издание, в соцсетях принято определять буквально на глаз. Появился, например, термин «кортизоловое лицо», т.е. опухшее, с отеками и иногда с высыпаниями.

Профессор эндокринологии Оксфордского университета Джон Уосс согласен, что в современном мире стресс стал уже привычным жизненным фоном, а значит — у большинства людей уровень кортизола может быть повышен. Однако специалист предостерегает от прямой связи между кортизолом и внешними изменениями, о которых часто говорят в интернете.

«Причин для отеков лица и лишнего веса может быть множество: плохой сон, лекарства, избыток соли или алкоголя. Вряд ли виноват только кортизол — все гораздо сложнее», — отмечает Уосс.

Би-би-си рассказывает историю Джаслин Кэрролл — молодой девушки, которая руководила IT-компанией, на пике карьеры выгорела и жила в состоянии постоянного стресса. Кэрролл увлеклась борьбой с кортизолом по советам в интернете, но они не помогали. В конечном итоге хронический стресс привел к обострению аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки. По словам Кэрролл, она сильно похудела, у нее начались боли в суставах и стало трудно дышать. Оказавшись в больнице, девушка поняла, что нужно лечить не симптомы, а первопричину, поэтому стала ходить к психотерапевту и начала практиковать осознанность, пишет Би-би-си.

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Еще в прошлом году СМИ писали, что многие видео в соцсети TikTok с преображением «до» и «после» «кортизолового лица» являются рекламными, а рекомендации блогеров не имеют под собой доказательной базы. Тем не менее иногда такие вирусные тренды все же могут быть полезны. Так, в начале года американская актриса Эми Шумер рассказала, что нападки хейтеров в соцсетях помогли ей диагностировать серьезное гормональное расстройства — синдром Кушинга. Это состояние характеризуется как раз воздействием чрезмерного количества гормона кортизола. В комментариях люди обращали внимание на отечность лица актрисы.

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