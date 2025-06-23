Участник войны в Украине попытался задушить и избил падчерицу

25-летняя жительница Москвы по имени Юлия рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что в ночь на 22 июня ее отчим ворвался к ней в квартиру, где девушка находилась одна, стал ее душить и избил.

По словам Юлии, мужчина, чье имя не называется, ворвался в квартиру со словами «Ну, что, Юль, убивать тебя буду». У девушки остались на теле следы от удушения и гематомы. Юлия добавила, что отчим забрал у нее телефон и часы, после чего позвонил ее матери, сообщил, что якобы убил Юлию, и угрожал убийством другим родственникам.

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«Я жила с ним с трех лет, называла его папой. Даже когда он меня душил, я кричала “папа”. В последнее время ему совсем башню снесло: он стал алкоголиком, избил маму. Уже два года они с ней разведены, но продолжают жить вместе. Я понимала, что если меня сейчас убьют, то маме хана», — рассказала Юлия.

Она отметила, что вызвала полицию, но правоохранители долго не приезжали. Когда девушка обратилась в больницу, медики ей диагностировали сотрясение головного мозга. Юлия добавила, что она написала заявление в полицию на отчима, однако тот «сбежал из Москвы».

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По словам девушки, на ее отчима должны были завести уголовное дело в 2024 году после того, как мужчина избил свою бывшую жену. Однако тогда он уехал на войну в Украине. Из зоны боевых действий он должен был вернуться 6 июня, но приехал на несколько дней раньше этого срока.

Ранее сообщалось, что участника войны в Украине из Владимирской области обвинили в изнасиловании и убийстве работницы местной библиотеки. По данным СМИ, мужчина спрятал тело сотрудницы библиотеки в лесу. По неподтвержденным данным, ранее он проходил подозреваемым в деле о сексуализированном насилии в адрес несовершеннолетней.