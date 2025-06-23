Невеста погибла в результате вооруженного нападения на свадьбу

Неизвестные в масках напали на место проведения свадьбы во французской деревне Гулт неподалеку от города Авиньон, они убили невесту, а также серьезно ранили жениха и 13-летнего ребенка. Об этом сообщают Би-би-си и CBS.
Инцидент произошел ранним утром, когда жених и невеста покидали место торжества, где также находились около 30 человек. Злоумышленники приехали на автомобиле, а после нападения попытались скрыться пешком. Один из них, по данным местных властей, был убит ответным огнем.
Владелец ресторана, в котором проходило торжество, считает, что нападение способно ухудшить репутацию деревни, пишет Би-си-си. Он рассказал, что последний крупный инцидент в Гулте произошел 125 лет назад.
Глава населенного пункта Дидье Перелло отметил, что новобрачные, забронировавшие заведение в деревне, не были местными. «Я возмущен. Мы находимся недалеко от городов, <…> где, к сожалению, мы уже видели подобные вещи», — сказал Перелло, отказавшись привести примеры упомянутых им городов.
По данным журналистов, прокуратура Авиньона уже начала расследование по подозрению в совершении убийства и покушения на убийство, совершенных группой лиц. Местные СМИ со ссылкой на анонимный источник отмечают, что нападение, возможно, связано со «сведением счетов из-за наркотиков».
CBS отмечает, что власти начали розыск подозреваемых, в операции участвуют несколько десятков полицейских и вертолет. Место преступления перекрыто правоохранителями. Журналисты сообщают о том, что на данный момент отсутствует достоверная информация о личности 13-летнего раненного ребенка — таблоид The Sun утверждает, что он был ребенком жениха и невесты. Французские чиновники отказались раскрывать информацию об этом.