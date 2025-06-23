Более ста человек пострадали от нападений со шприцами во Франции

Во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fête de la musique (Всемирный день музыки) во Франции 145 человек пострадали от нападений неизвестными, которые укололи их шприцами. Этому предшествовали призывы в соцсетях к нападению на женщин в ходе мероприятия, пишет газета «Le Parisien» со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел.

Музыкальный фестиваль проходил в разных уголках Франции 21 июня. По факту произошедшего были задержаны 12 подозреваемых, среди которых четверо — жители города Ангулем. По данным полиции, они могут быть ответственны за нападения на 50 человек.

Я переехала на Филиппины и довольна Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино Общество 7 минут чтения

Отмечается, что накануне мероприятия, в соцсетях появились призывы «нападать и колоть женщин во время музыкального фестиваля». Однако, как сообщает прокуратура, среди пострадавших в Париже есть 18-летний парень.

Власти не уточнили, вводили ли нападавшие какие-либо вещества в кожу пострадавших, однако несколько из них были доставлены в больницы для токсикологического анализа. В Париже расследование было начато после трех заявлений, среди которых была 15-летняя девочка. Все трое пострадавших сообщили о плохом самочувствии после укола. Всего на Париж приходится 13 заявлений.

Власти сообщают, что после беспорядков на музыкальном фестивале по всей стране были задержаны 305 человек. Годом ранее на этом же мероприятии были задержаны 22 человека. В результате различных происшествий 14 участников фестиваля получили тяжелые травмы, а 1477 — легкие травмы. Кроме того, пострадали 13 сотрудников полиции. По данным пожарных, были зафиксированы 51 поджог автомобилей и 39 пожаров на улицах.

Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих Интернет и мемы 11 минут чтения

В Париже прокуратура к полудню воскресенья сообщила о сотне задержаний, в основном по обвинениям в умышленных нападениях (в том числе на сотрудников правоохранительных органов), кражах, незаконном ношении оружия, умышленных повреждениях имущества и нелегальной уличной торговле.





