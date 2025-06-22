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Криминал

Мужчина ударил четырехмесячного ребенка на фоне популярности гиперреалистичных кукол

2 минуты чтения 17:34 | Обновлено: 17:42

В бразильском городе Белу-Оризонти полиция задержала 36-летнего Филипе Мартинса Круза по подозрению в нападении на четырехмесячного ребенка, которого он ударил по голове, настаивая, что этот младенец — гиперреалистичная кукла, сообщает местное издание Globo G1. Газета The Guardian отмечает, что такие куклы, называемые реборнами, в последнее время стали популярны в Бразилии.

По данным G1, после пощечины у ребенка образовался отек. Против Круза завели дело о нанесении телесных повреждений ребенку. The Guardian сообщает, что мужчину уже отпустили под залог, а здоровью ребенка ничего не угрожает.

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The Guardian сообщает, что реалистичные куклы младенцев начали показывать в мыльных операх, их часто обсуждают в соцсетях, а политики начали задумываться о специальных законах о реборнах. Бразильские депутаты разных уровней за последний месяц предложили около 30 ограничений, среди которых запреты на оказание куклам младенцев медицинской помощи и на предоставление владельцам реборнов приоритета в очередях на оказание государственных услуг.

Профессор политологии и антропологии Изабела Калил заявила изданию, что не может вспомнить какую-либо другую проблему, которая бы привела к такому количеству законопроектов за несколько недель. The Guardian со ссылкой на местное новостное издание UOL сообщает, что все законопроекты о реборнах выдвинули правые и крайне правые депутаты. Калил при этом отмечает, что критика и насмешки в адрес коллекционеров кукол звучат от людей разных взглядов.

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По данным The Guardian, в Бразилии пока что был зафиксирован только один случай, когда женщина попыталась отнести реборна в государственную больницу. При этом некоторые пользователи принимают за реальность вирусные ролики о лечении гиперреалистичных кукол.

Газета The Times ранее писала, что гиперреалистичные куклы помогают американкам справиться с бесплодием и потерей ребенка. Покупатели забирают реборнов в помещениях, похожих на роддом, где о куклах «заботятся» люди в костюмах медиков. При продаже на реборнов выписывают «свидетельство о рождении», также им измеряют рост и вес.

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