СМИ: ЕС захотел использовать замороженные российские активы для «рискованных» инвестиций 

Европейские власти рассматривают возможность перевода 200 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Европе после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, в новый инвестиционный фонд с более рискованной политикой, предлагающий более высокие проценты. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, один из рассматриваемых вариантов предполагает перевод активов из депозитария Euroclear в Бельгии в «специализированную организацию» под эгидой Евросоюза. Издание пишет, что главное преимущество нового фонда в том, что эта организация сможет направить активы «на более рискованные инвестиции». При этом Politico не уточняет, о каких именно инвестициях идет речь.

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Как сообщается, на такой шаг власти Евросоюза могут пойти для того, чтобы замороженные российские активы генерировали больше прибыли, которую затем можно отправить на помощь Украине. Кроме того, такая схема позволяет избежать полной конфискации российских активов, против которой выступают несколько стран ЕС, в том числе Италия и Германия.

Еще одним преимуществом нового плана, по данным издания, является то, что его реализация не позволит Венгрии наложить вето на продление санкций против России, что означало бы разморозку российских активов и их вероятный вывод Москвой. В то же время, отмечает Politico, более высокодоходные, но рискованные инвестиции могут привести к убыткам.