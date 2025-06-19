СМИ: мошенники выманили студентку из дома и шантажируют ее родителей

Жительница Нижегородской области, 21-летняя студентка Варвара Панина, которая пропала 9 июня, могла стать жертвой мошенников. По словам родителей девушки, они регулярно получают от них сообщения с обнаженными фотографиями и требованиями о денежном выкупе. Об этом пишут ВГТРК, «Московский комсомолец», а также местное СМИ «Нижний Новгород онлайн».

Журналисты сообщают, что место нахождения девушки неизвестно уже 10 дней — она ушла из дома в поселке Ждановский, располагающегося в черте Нижнего Новгорода, и пропала. Ее родители в тот же день начали получать звонки и сообщения с угрозой применения сексуализированного насилия, вывоза за границу и убийства.

Мама, все хорошо Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек Криминал 18 минут чтения

Родственники студентки рассказали журналистам, что подали заявление в полицию еще 9 июня, но силовики не делятся с ними информацией о ходе расследования. Региональное управление МВД подтвердило «Нижнему Новгороду онлайн» проведение «оперативных мероприятий по розыску» Паниной, но также не рассказало подробностей о прогрессе в определении ее местоположения.

Родители Паниной уверены, что мошенники якобы предложили девушке приехать в Москву для получения повышенной стипендии. Ее отец рассказал, что студентка заняла перед поездкой крупную сумму денег, чего она раньше не делала. Он также отметил, что девушку, возможно, видели в столичном аэропорте «Шереметьево».

Моя дагестанская семья травит меня из-за блога Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого Общество 8 минут чтения

Телеграм-канал Baza утверждает, что мошенники рассылают также видео, на котором девушка просит отправить похитителям денег, а матери студентки якобы угрожают отправить дочь в Египет, где она будет содержаться в сексуализированном рабстве. Также, по данным Baza, знакомым девушки шлют ее обнаженные фото и угрожают ампутировать конечности.

К поиску девушки подключились также местные волонтеры, они разместили объявление в своих социальных сетях. «Московский комсомолец» пишет о том, что информация о Паниной размещена на сайте телевизионной программы «Жди меня».