СМИ: мошенники выманили студентку из дома и шантажируют ее родителей

Жительница Нижегородской области, 21-летняя студентка Варвара Панина, которая пропала 9 июня, могла стать жертвой мошенников. По словам родителей девушки, они регулярно получают от них сообщения с обнаженными фотографиями и требованиями о денежном выкупе. Об этом пишут ВГТРК, «Московский комсомолец», а также местное СМИ «Нижний Новгород онлайн».
Журналисты сообщают, что место нахождения девушки неизвестно уже 10 дней — она ушла из дома в поселке Ждановский, располагающегося в черте Нижнего Новгорода, и пропала. Ее родители в тот же день начали получать звонки и сообщения с угрозой применения сексуализированного насилия, вывоза за границу и убийства.
Родственники студентки рассказали журналистам, что подали заявление в полицию еще 9 июня, но силовики не делятся с ними информацией о ходе расследования. Региональное управление МВД подтвердило «Нижнему Новгороду онлайн» проведение «оперативных мероприятий по розыску» Паниной, но также не рассказало подробностей о прогрессе в определении ее местоположения.
Родители Паниной уверены, что мошенники якобы предложили девушке приехать в Москву для получения повышенной стипендии. Ее отец рассказал, что студентка заняла перед поездкой крупную сумму денег, чего она раньше не делала. Он также отметил, что девушку, возможно, видели в столичном аэропорте «Шереметьево».
Телеграм-канал Baza утверждает, что мошенники рассылают также видео, на котором девушка просит отправить похитителям денег, а матери студентки якобы угрожают отправить дочь в Египет, где она будет содержаться в сексуализированном рабстве. Также, по данным Baza, знакомым девушки шлют ее обнаженные фото и угрожают ампутировать конечности.
К поиску девушки подключились также местные волонтеры, они разместили объявление в своих социальных сетях. «Московский комсомолец» пишет о том, что информация о Паниной размещена на сайте телевизионной программы «Жди меня».