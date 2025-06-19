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Общество

Москвичей предупредили о серьезном похолодании в ближайшее время

2 минуты чтения 13:35

Погода в Москве на ближайших выходных будет заметно холоднее климатической нормы для этого времени года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 21-22 июня температура воздуха в столице опустится до плюс 9-10 градусов по Цельсию ночью, а днем будет оставаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла, тогда как нормой для второй половины июня является температура на 3-4 градуса выше.

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Синоптик также отметил, что в ближайшее время потепления не ожидается. «На период уверенного прогнозирования тепла в Москве не видно», — предупредил он. 

В то же время Вильфанд сообщил, что количество осадков значительно уменьшится. «К выходным давление в Москве будет приближаться к норме, поэтому ожидается облачность с прояснениями, осадков станет гораздо меньше, местами возможен небольшой дождь», — сказал он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова утверждала, что последние пять дней июня будут теплее, чем нынешняя погода. «Я не уверена, что 30-градусная жара вернется в Москву в июне, хотя последняя пятидневка июня обещает быть более теплой, чем нынешняя погода», — сказала она.

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Прошедшая весна в Москве оказалась экстремально теплой, так положительная температура установилась в столице уже с первых дней марта, тогда как обычно это случается лишь к концу месяца. Также «климатическое лето» наступило в этом году на две недели раньше календарного, а из-за продолжавшегося отопительного сезона многие жители столицы жаловались на невыносимую жару в квартирах.

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