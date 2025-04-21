Россияне жалуются на включенное отопление в своих домах

Жители нескольких российских городов жалуются на не отключенное властями центральное отопление. На фоне аномально теплой погоды, установившейся в центральной части России, это приводит к повышению температуры в квартирах до 30 градусов и выше, сообщают местные СМИ.

Так, телеграм-канал «Осторожно, Москва» цитирует жалобы жителей Северо-Восточного административного округа столицы. Некоторые из них пишут, что из-за жары в квартире пожилым жильцам понадобилась медицинская помощь. «Ростокино. Жара в квартире 30 градусов. Все краны давно перекрыты, не помогает. Стояки ужас какие горячие», — говорится в одном из сообщений. «Так сильно зимой не топили! Соседи дважды вызывали скорую, сердце у людей не выдерживает от такой парилки», — пишет другой житель Москвы.

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Похожие проблемы возникли и у жителей Костромы, пишет телеграм-канал «Костромач». Костромичи жалуются, что температура в квартирах поднимается до 31 градуса и выше. В ответ телеграм-канал напоминает, что согласно действующим нормам отключение центрального отопления в жилых домах производится только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не опускается ниже восьми градусов тепла.

Между тем власти Ростова-на-Дону еще 11 апреля анонсировали отключение отопление в жилых домах города с 15 апреля. Основанием для этого стало установление теплой погоды с температурой воздуха не ниже восьми градусов по Цельсию, сообщает телеграм-канал «Новости Ростова».

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В апреле стало известно, что в Калининграде десятилетняя девочка с инвалидностью получила тяжелые ожоги, упав с кровати на батарею отопления в детской больнице и пролежав так всю ночь.