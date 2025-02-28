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Общество

Москвичам пообещали экстремально теплое начало весны

10:50 28.02.2025

В Москве в самом начале весны будет экстремально тепло, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в марте, апреле и мае температура будет выше климатической нормы. 

«Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», — рассказала синоптик РИА «Новости». 

Позднякова пояснила, что в марте и апреле температура воздуха может быть выше средних климатических значений на значительные два-три градуса. В то же время в мае температура будет выше нормы всего на один или полтора градуса. «Опять же это сегодняшнее видение процесса, и оно будет уточняться», — отметила Позднякова.

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В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Москве потеплеет уже к следующей неделе. «Нельзя исключать, что будет повышение температуры в Москве, но не бурное. На следующей неделе, по предварительному прогнозу, ожидается повышение температуры до плюс 3 градусов», — сказал он.

На Урале и в Сибири в марте, по словам Вильфанда, ожидается избыток осадков. Он отметил, что слишком много осадков выпадет в Западной Сибири и большей части Красноярского края, на Таймыре, севере Урала и тихоокеанском побережье России, а также в Мурманской и Архангельской областях.

В то же время на Чукотке, юге Якутии, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, по прогнозу Вильфанда, будет наблюдаться дефицит осадков. 

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