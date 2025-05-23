В Москве раньше срока наступило лето

В Москве на четыре дня раньше срока началось «метеорологическое лето». Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



Он пояснил, что в ближайшие дни средняя температура воздуха в Москве будет превышать 15 градусов тепла. «А именно уверенное превышение отметки в +15°С, а прогнозы на ближайшие 5-6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета», — написал он.

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Ранее другой ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что «метеорологическое лето» в Москве наступит 27 мая.



Это уже не первый случай, когда в столице наблюдается сдвиг сезонов. Ранее в этом году весна также началась раньше привычных сроков — по данным того же Тишковца, «метеорологическая весна »пришла в Москву на три недели раньше нормы.

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При этом сама весна оказалась довольно нестабильной. Первая её половина была аномально теплой, а затем погода резко изменилась. Вторая половина весны выдалась холодной, дождливой, а местами даже снежной. Так, во время майских праздников центральную часть России, включая Москву, накрыл снегопад, а температура воздуха местами опускалась до нуля. В апреле и мае не раз фиксировались ночные заморозки.