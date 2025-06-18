Потенциальную продолжительность жизни предложили оценить с помощью простого упражнения

Взрослые люди, которые могут сесть на пол и встать без помощи рук, при этом сохраняя равновесие, имеют больше шансов прожить дольше, выяснила международная группа кардиологов. На исследование обратило внимание издание The Washington Post.

Для выполнения теста ученые рекомендуют найти ровную площадку, рядом с которой есть стена, стул или другая опора — при необходимости это поможет подняться. Перед началом упражнения нужно встать, скрестив ноги, при этом руки можно держать в любом положении. Далее нужно начать опускаться, стараясь не терять равновесия, и сесть на пол. Затем требуется встать с пола, не используя руки и не касаясь пола коленями.

Руководитель по исследованиям клиники лечебной физкультуры в Рио-де-Жанейро Клаудио Жил Араужо на всякий случай посоветовал выполнять упражнение в присутствии партнера. Также этот тест не рекомендуется людям с инвалидностью или заболеваниями суставов. Чтобы не удариться, можно постелить на пол коврик или другую не скользящую подкладку.

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Максимальная оценка за это упражнение — 10 баллов: по пять за способность сесть на пол и встать в исходное положение. За каждое использование руки во время упражнения нужно вычитать один балл, а за потерю равновесия — полбалла. Помочь с подсчетами может партнер.

В ходе исследования этот тест выполнили 4282 мужчины и женщины в возрасте от 46 до 75 лет. У людей, которые набрали от 4,5 до 7,5 баллов вероятность умереть по естественным причинам в течение 12 лет была примерно в два раза выше, чем у набравших 10 баллов. А среди тех, кто набрал от 0 до 4 баллов, вероятность смерти оказалась выше в четыре раза.

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Араужо подчеркнул, что низкий балл не гарантирует скорую смерть. «Люди все время спрашивают меня: “Если у меня низкий балл, значит ли это, что я умру через пять лет?” Я отвечаю им: “Конечно, нет”. Но это может быть звонком. Это говорит вам, что, возможно, вам нужно что-то изменить», — объяснил ученый.

Профессор Университета Ватерлоо в Канаде Лора Джангрегорио отметила, что такой тест может не подойти многим людям. В качестве альтернативы она предложила тест на вставание со стула, при котором требуется подсчитать, сколько раз человек может подняться со стула и сесть за 30 секунд. Мужчинам моложе 60 лет следует сделать это как минимум 15 раз, а женщинам — 13 раз. За каждые следующие 10 лет жизни можно снижать норматив на одно-два повторения.