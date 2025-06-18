Россиянка помогла сыну спрятать тело задушенной им девушки

В подмосковном Дзержинском задержали 20-летнего местного жителя, чье имя не называется, которого подозревают в убийстве своей девушки (ч. 1 ст. 105 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале Управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, мужчина поссорился со своей 22-летней девушкой, с которой жил в одной квартире на улице Лесная, на почве ревности. В результате конфликта подозреваемый задушил девушку, а после рассказал о произошедшем своей матери. Они вместе вывезли тело девушки в Тульскую область и там его закопали.

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При этом родственники и друзья девушки стали ее искать и обратились к правоохранителям. В заявлении они указали, что последним местом, где могла быть пропавшая, была квартира, где она жила вместе с подозреваемым.

«В ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершенном им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело потерпевшей», — говорится в пресс-релизе СК.

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После этого следователи, криминалисты и волонтеры отправились на место, на которое им указала мать мужчины, и нашли там тело девушки. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия и готовятся предъявить мужчине обвинение и избрать меру пресечения. В случае признания виновным подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что житель Чечни Руслан Умаев задушил свою невестку, пока та спала, сжег ее тело и выбросил останки в реку. Мужчина признался в убийстве, но позже подписал контракт с российским Минобороны и ушел на войну в Украине еще до того, как ему вынесли приговор.