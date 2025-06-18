Житель Чечни задушил и сжег 22-летнюю невестку и ушел на войну до вынесения приговора

46–летний Руслан Умаев задушил спящую невестку, а затем сжег ее тело вместе с покрышками, положил останки в полиэтиленовый мешок и выбросил в реку. Он признался в убийстве, но успел подписать контракт с Минобороны — и уехал на войну с Украиной. Историю публикует близкий к силовикам телеграм–канал Baza.

По его данным, Кристина из подмосковной Лобни познакомилась с Ахмедом в 2019 году, когда ей было 17 лет. Еще через год она забеременела, вышла за него замуж и уехала на родину мужа в Чечню. Однако, по признанию родственников и подруг девушки, Ахмед изначально не хотел жениться на Кристине, но сделал это по настоянию отца – Руслана Умаева.

Кристина часто жаловалась матери на плохие условия жизни: муж ее избивал, свекровь постоянно придиралась, иногда им с дочкой было нечего есть. Единственным человеком, про которого девушка не говорила плохого, был свекор, пишет Baza.

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В 2022 году, по данным издания, Кристина решила подать на развод и вернулась в Подмосковье, однако чеченские родственники добились совместной опеки над дочерью Кристины и Ахмеда. С этого момента девушка часто возила ребенка в Чечню. При этом, как отмечает Baza, Ахмеда она практически не видела — он не участвовал в их жизни в отличие от бывшего свекра.

По словам ближайшей подруги Кристины и ее матери, Руслан Умаев незадолго до гибели девушки вел себя очень странно и навязчиво по отношению к ней — не исключено, что он испытывал чувства к бывшей невестке и принуждал ее к связи, отмечает издание.

В сентябре 2024 году Кристина, находясь в Чечне, перестала отвечать на сообщения близких. А через несколько дней мать девушки узнала о ее гибели из СМИ. Руслан Умаев признался в том, что задушил свою невестку, пока она спала, а потом сжег ее тело на заднем дворе дома вместе с покрышками, упаковал останки и пепел в мешок и выкинул в реку. По данным Baza, следователи нашли в доме удавку со следами крови Кристины, а рядом на диване, где спала девушка, следы спермы Умаева.

По словам самого Умаева, он убил Кристину «за аморальное поведение». Против него было возбуждено уголовное дело об убийстве, но до приговора так и не дошло, потому что Умаев ушел на войну.

«Он заключил контракт, после этого его адвокат направил в суд ходатайство о приостановлении дела. Мы были против, свою позицию высказали, но суд нам отказал и приостановил дело в связи с тем, что у него подписан контракт», — рассказала журналистам мать погибшей Анастасия.

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