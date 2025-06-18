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Интернет и мемы

На ПМЭФ выставили Labubu с лицами российских чиновников

2 минуты чтения 14:55 | Обновлено: 15:06

Журналист RT и пропагандист Константин Придыбайло опубликовал в своем телеграм-канале фото выставленных на ПМЭФ плюшевых монстров с лицами российских чиновников. Они сделаны по аналогии с китайскими монстрами Labubu, переживающими сейчас пик популярности.

На фото запечатлены светло-серые и бежевые плюшевые фигурки с лицами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника Путина и главы делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского и других российских чиновников. Как уточняется в посте Придыбайло, «кастомные лабубу» специально для ПМЭФ создал «Телеканал 360», принадлежащей правительству Московской области. 

По информации из телеграм-канала «Телеканала 360», для форума создана также специальная валюта. Представлено всего шесть банкнот с лицами известных «российских политических и экономических знаменитостей»: «Мишустик» (Михаил Мишустин), «Захарик» (Мария Захарова), «Силуань» (Антон Силуанов), «Грефик» (Герман Греф), «Набиуллинка» (Эльвира Набиуллина) и «Шадаевкоин» (Максут Шадаев).

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Как пишет «Деловой Петербург», сувенирная продукция ПМЭФ занимается отдельный стенд. Гостям форума предлагают бейсболки, блокноты, кружки, поло, футболки, свитшоты и другой мерч. Дешевле всего обойдется значок с эмблемой форума — 600 рублей. Керамическая кружка стоит две тысячи рублей, брендированные пластиковые бутылки продаются по 1800 рублей. 

Петербургский международный экономический форум стартовал сегодня в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Он продлится до 21 июня. Выступление Путина запланировано на 20 июня.

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