Получившую множественные ножевые ранения девушку спасли грудные импланты

Китаянка из города Ханчжоу подверглась нападению в собственной машине, во время которого злоумышленник нанес ей 22 ножевых ранения. Но из-за грудных имплантов они не стали смертельными, лишь один удар сумел повредить легкое. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Незнакомец напал на женщину, когда она садилась в свою машину у городского торгового центра — он ворвался на переднее сидение, а на крики о помощи никто не откликнулся. Мужчина заставил ее выехать в соседний уезд и начал требовать занять денег у друзей после того, как увидел, что баланс ее банковского счета низок.

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Когда мужчина отвлекся, женщина смогла написать сообщение своему партнеру, он сам отследил ее местоположение и сообщил полиции. После приезда правоохранителей злоумышленник внезапно атаковал китаянку и нанес ей 22 ножевых удара в грудь, а после зарезал и себя. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

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Жертва, 30-летняя Ма, рассказала, что разочарована из-за того, что власти прекратили расследование в рамках уголовного дела из-за смерти подозреваемого. Он отметила, что чувствует себя беспомощной. В Ханчжоу женщина ранее ощущала себя в полной безопасности, в том числе она часто парковалась и у торгового центра, где на нее произошло нападение.

SCMP отмечает, что история Ма вызвала дискуссии в интернет-сообществе. Часть людей отмечает, что клиника, установившая женщине грудные импланты, заслуживает отдельной благодарности за свою работу. Однако многие посчитали, что эта история должна стать поводом для реформы системы обеспечения общественной безопасности, чтобы люди не опасались выходить на улицу.