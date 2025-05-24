Мужчина убил бывшую жену в день рождения их сына

В Казани силовики расследуют обстоятельства убийства женщины. По предварительным данным, ее зарезал бывший муж на глазах их общего ребенка, которому в этот день исполнилось три года.

«В одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома», — сообщили РИА «Новости» в МВД по Татарстану.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины. В сообщении силовиков говорится, что «гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения».

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что убийство произошло в казанском ЖК «Волжская гавань». После того как на место приехали силовики, подозреваемый вышел на балкон и угрожал спрыгнуть. Собеседник агентства добавил, что мужчина говорит только на турецком и английском языках. Позже телеграм-каналы сообщили, что его задержали.

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Ребенок погибшей не пострадал, но его отправили в больницу для осмотра, сообщили ТАСС в региональном МВД. В то же время телеграм-канал 112 утверждает, что «в потасовке досталось и ребенку». О том, что ребенок пострадал также сообщает Mash.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot без ссылки на источник пишет, что погибшую звали Елена. Она была директором казанской спортшколы. Подозреваемым в ее убийстве, по данным канала, является гражданин Турции Мете Эсфелах. Пара жила в Германии, но в октябре прошлого года Елена вместе с сыном вернулась в Казань. Однако, как отмечает Shot, мужчина приехал за ней в Россию, снял квартиру в соседнем доме и постоянно преследовал, уговаривая вернуться к нему.