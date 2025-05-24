EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина убил бывшую жену в день рождения их сына

2 минуты чтения 20:41

В Казани силовики расследуют обстоятельства убийства женщины. По предварительным данным, ее зарезал бывший муж на глазах их общего ребенка, которому в этот день исполнилось три года. 

«В одном из домов в Кировском районе Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома», — сообщили РИА «Новости» в МВД по Татарстану.

Кирилл, Ева тебе не простит
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
Общество7 минут чтения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины. В сообщении силовиков говорится, что «гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения». 

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что убийство произошло в казанском ЖК «Волжская гавань». После того как на место приехали силовики, подозреваемый вышел на балкон и угрожал спрыгнуть. Собеседник агентства добавил, что мужчина говорит только на турецком и английском языках. Позже телеграм-каналы сообщили, что его задержали.

Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
Мир8 минут чтения

Ребенок погибшей не пострадал, но его отправили в больницу для осмотра, сообщили ТАСС в региональном МВД. В то же время телеграм-канал 112 утверждает, что «в потасовке досталось и ребенку». О том, что ребенок пострадал также сообщает Mash. 

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot без ссылки на источник пишет, что погибшую звали Елена. Она была директором казанской спортшколы. Подозреваемым в ее убийстве, по данным канала, является гражданин Турции Мете Эсфелах. Пара жила в Германии, но в октябре прошлого года Елена вместе с сыном вернулась в Казань. Однако, как отмечает Shot, мужчина приехал за ней в Россию, снял квартиру в соседнем доме и постоянно преследовал, уговаривая вернуться к нему. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Монстры Labubu свели с ума весь мир
Интернет и мемы
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
17:00
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Мир
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
00:01
Зумерам надоел Tinder
Интернет и мемы
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
16:00 23 мая
Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Общество
Редкие фото последнего «русского» бала Российской империи
Окружение царя нарядилось в бояр, крестьян и казаков. В ход пошли кокошники и музейные экспонаты
00:01 23 мая
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мир
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
17:05 22 мая
Меня достала Италия
Общество
Меня достала Италия
Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись
00:01 22 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования