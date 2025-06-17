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Мир

Врачи предупредили о рисках публикации в соцсетях процесса своего лечения

2 минуты чтения 15:33

Британское общество рентгенологов (SoR) заявило, что пациенты, которые снимают процесс своего лечения для тиктока и инстаграма, могут создавать риски для себя и персонала Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает Би-би-си.

Сотрудники SoR пояснили, что пациенты часто снимают без разрешения, отвлекая медиков и вызывая у них чувство дискомфорта и тревоги. Также пациенты могут случайно снять других пациентов или чужие личные данные и раскрыть эту информацию в соцсетях. 

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Рентгенолог-терапевт из Лондона Эшли д’Акино отметила, что пациентам может понадобиться сделать аудиозапись консультации, чтобы не запоминать подробности. При этом она вспомнила случай, когда родственник пациента начал снимать ее в то время, когда она пыталась сосредоточиться, чтобы настроить систему.

Еще одна врач сообщила, что 19-летняя дочь одного пациента начала снимать введение канюли в ходе лечения больного раком отца. «Она думала, что это будет развлечением в социальных сетях, но не спросила разрешения. После этого я провела выходные, беспокоясь: правильно ли я выполнила свою работу? Я знаю, что правильно, но никто не идеален всегда. Кажется, я не спал все выходные», — рассказала медработница.

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Директор по стратегии SoR Дин Роджерс призвал входящие в NHS фонды разработать правила, запрещающие пациентам снимать без разрешения медперсонала. Он заявил, что специалисты должны иметь право оценивать, нарушает ли та или иная съемка конфиденциальность других пациентов и способность медиков оказывать помощь. По словам Роджерса, не у всех британских фондов, входящих в NHS, есть политика о фото- видеосъемке.

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