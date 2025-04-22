Несовершеннолетняя девочка рассказала о систематических изнасилованиях со стороны отчима и бездействии матери

В Кыргызстане задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы. По данным Института омбудсмена, мужчина насиловал ребенка более двух лет.

Подозреваемый — 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области. В его отношении 19 апреля было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании (статья 154 УК).

О случившемся рассказала сама девочка. По словам подростка, отчим впервые изнасиловал ее, когда ей было 12 лет. Девочка утверждает, что ее мать знала о преступлениях мужчины, но не предприняла никаких действий, а вместо этого обвинила и отругала ее.

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Отмечается, что осенью прошлого года мать уехала за границу и оставила трех дочерей (две младшие — от нынешнего брака) с мужем. Через некоторое время она попросила свою крестную, проживающую в Ысык-Атинском районе Чуйской области, забрать дочерей к себе.

В апреле 2025 года крестная приняла решение отправить девочек обратно к отцу. Однако 15-летняя девочка отказалась ехать в Сузак и рассказала женщине о систематических изнасилованиях со стороны отчима.

16 апреля крестная отвезла подростка в районное отделение милиции, где ее допросили и назначили судмедэкспертизу. По данным Института омбудсмена, результатов пока нет.

Саму девочку временно поместили в детский центр. Во время отсутствия матери в стране ее взяли под опеку социальные работники. Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала силовиков принять исчерпывающие меры по защите прав пострадавшей. Кроме того, Джаманбаева готовит официальные письма в соответствующие государственные органы с призывом обеспечить безопасность и защитить конституционные права ребенка.

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В январе жительница Бишкека рассказала, что ее муж в алкогольном опьянении жестоко избил ее и изнасиловал их 17-летнюю дочь, страдающую детским церебральным параличом. В больнице во время осмотра подростка женщине подтвердили факт изнасилования. Кроме того, врачи сообщили, что этот случай изнасилования был не единственным.

По данным местных СМИ, милиция начала доследственную проверку, а подозреваемого поместили на семь суток в приемник-распределитель.



