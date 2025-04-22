EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Несовершеннолетняя девочка рассказала о систематических изнасилованиях со стороны отчима и бездействии матери

2 минуты чтения 12:16

В Кыргызстане задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы. По данным Института омбудсмена, мужчина насиловал ребенка более двух лет.

Подозреваемый — 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области. В его отношении 19 апреля было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании (статья 154 УК). 

О случившемся рассказала сама девочка. По словам подростка, отчим впервые изнасиловал ее, когда ей было 12 лет. Девочка утверждает, что ее мать знала о преступлениях мужчины, но не предприняла никаких действий, а вместо этого обвинила и отругала ее.

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
Криминал6 минут чтения

Отмечается, что осенью прошлого года мать уехала за границу и оставила трех дочерей (две младшие — от нынешнего брака) с мужем. Через некоторое время она попросила свою крестную, проживающую в Ысык-Атинском районе Чуйской области, забрать дочерей к себе. 

В апреле 2025 года крестная приняла решение отправить девочек обратно к отцу. Однако 15-летняя девочка отказалась ехать в Сузак и рассказала женщине о систематических изнасилованиях со стороны отчима.

16 апреля крестная отвезла подростка в районное отделение милиции, где ее допросили и назначили судмедэкспертизу. По данным Института омбудсмена, результатов пока нет. 

Саму девочку временно поместили в детский центр. Во время отсутствия матери в стране ее взяли под опеку социальные работники. Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала силовиков принять исчерпывающие меры по защите прав пострадавшей. Кроме того, Джаманбаева готовит официальные письма в соответствующие государственные органы с призывом обеспечить безопасность и защитить конституционные права ребенка.

Сделать ему больно
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
Криминал9 минут чтения

В январе жительница Бишкека рассказала, что ее муж в алкогольном опьянении жестоко избил ее и изнасиловал их 17-летнюю дочь, страдающую детским церебральным параличом. В больнице во время осмотра подростка женщине подтвердили факт изнасилования. Кроме того, врачи сообщили, что этот случай изнасилования был не единственным.

По данным местных СМИ, милиция начала доследственную проверку, а подозреваемого поместили на семь суток в приемник-распределитель.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Криминал
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
20:33 21 апреля
Самый прогрессивный лидер католиков
Мир
Самый прогрессивный лидер католиков
Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ
18:43 21 апреля
Я заморозила яйцеклетки
Общество
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
00:01 21 апреля
Сделать ему больно
Криминал
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
17:00 20 апреля
Смартфоны оказались полезными для мозга
Интернет и мемы
Смартфоны оказались полезными для мозга
Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы
00:01 20 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования