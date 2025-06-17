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Общество

Россияне переходят на макароны и хлеб из-за дефицита картофеля

2 минуты чтения 22:17

С января по апрель россияне купили на 8% меньше картофеля, чем за тот же период 2024 года. При этом продажи хлеба выросли на 6%, макаронных изделий — на 5%, а круп — на 3%. Об этом замдиректора института «Центр развития» Высшей школы экономики Светлана Мисихина сообщила «Независимой газете».

Также Мисихина рассказала, что в России на 4% сократились продажи рыбы и на 1% — свежих фруктов. Покупки молока и мяса, по ее словам, сократились «незначительно», а продажи свежих овощей выросли на 2%.

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По данным «Росстата», средняя стоимость килограмма картофеля в России выросла с начала года на 66% и к 9 июня достигла 95,28 рубля, обратили внимание «Такие дела». 10 июня прошлого года средняя потребительская цена килограмма картофеля составляла 47,85 рубля.

Независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин объяснил «Таким делам», что картофель подорожал из-за дефицита. Рекордный урожай 2023 года привел к снижению закупочных цен на картофель, и его выращивание стало нерентабельным для фермеров. Из-за этого на следующий год многие производители решили приспособить землю под другие сельскохозяйственные культуры, рассказал Лачугин.

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Ранее «Коммерсант» со ссылкой на официальную статистику и участников рынка сообщил, что дефицит картофеля возник из-за неурожая и нехватки посевных площадей.

Нехватка картофеля началась и в Беларуси. По словам Владимира Путина, Александр Лукашенко во время телефонного разговора в конце мая сообщил ему, что в его стране уже «все продали в Россию». После этого Лукашенко потребовал от беларусских производителей обеспечить картофелем и Россию, и Беларусь.

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