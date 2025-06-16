EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые разработали новую вакцину против рака груди

2 минуты чтения 17:17

Биотехнологическая компания Anixa Biosciences отчитались о завершении первой фазы клинических испытаний новой вакцины от рака груди, разработанной при поддержке клиники Кливленда. Она предназначена для поддержки иммунной системы и в перспективе должна помогать ей уничтожать вредоносные клетки до того, как они успеют перерасти в опухоль. Об этом сообщает Vogue.

Вакцина состоит из трех компонентов, которые вводятся с интервалом в две недели. Она нацелена на белок альфа-лактальбумин — после введения вакцина «тренирует» организм распознавать белок в качестве вредоносного и атаковать до того, как он вызовет онкологию.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

В тексте публикации отмечается, что альфа-лактальбумин обычно вырабатывается организмом во время лактации и не обнаруживается в тканях после ее завершения. Однако он экспрессируется в 70% случаев трижды негативного рака молочной железы (TNBC). Ученые надеются, что если организм научится распознавать его в качестве вредоносного, то это поможет ему предотвратить развитие заболеваний.

Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
Общество7 минут чтения

На данный момент вакцина прошла испытание на 35 женщинах. Некоторые из них имели ранние стадии TNBC в анамнезе и высокий риск рецидива, другая часть согласившихся участвовать в исследовании не имела рака груди в истории болезни, но была предрасположена к его развитию генетически или в силу других факторов. Ранние испытания, как отмечает Vogue, показали, что вакцина хорошо переносится в целом и вызывает иммунный ответ у пациентов.

Также новый препарат испытывали на мышах. Вакцина, как утверждают ученые, предотвратила развитие онкологии и у этих животных. Разработчики препарата отмечают, что вакцине предстоит пройти испытания с более высоким количеством животных на следующих этапах, чтобы доказать ее эффективность и безопасность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования