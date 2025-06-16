Ученые разработали новую вакцину против рака груди

Биотехнологическая компания Anixa Biosciences отчитались о завершении первой фазы клинических испытаний новой вакцины от рака груди, разработанной при поддержке клиники Кливленда. Она предназначена для поддержки иммунной системы и в перспективе должна помогать ей уничтожать вредоносные клетки до того, как они успеют перерасти в опухоль. Об этом сообщает Vogue.

Вакцина состоит из трех компонентов, которые вводятся с интервалом в две недели. Она нацелена на белок альфа-лактальбумин — после введения вакцина «тренирует» организм распознавать белок в качестве вредоносного и атаковать до того, как он вызовет онкологию.

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В тексте публикации отмечается, что альфа-лактальбумин обычно вырабатывается организмом во время лактации и не обнаруживается в тканях после ее завершения. Однако он экспрессируется в 70% случаев трижды негативного рака молочной железы (TNBC). Ученые надеются, что если организм научится распознавать его в качестве вредоносного, то это поможет ему предотвратить развитие заболеваний.

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На данный момент вакцина прошла испытание на 35 женщинах. Некоторые из них имели ранние стадии TNBC в анамнезе и высокий риск рецидива, другая часть согласившихся участвовать в исследовании не имела рака груди в истории болезни, но была предрасположена к его развитию генетически или в силу других факторов. Ранние испытания, как отмечает Vogue, показали, что вакцина хорошо переносится в целом и вызывает иммунный ответ у пациентов.

Также новый препарат испытывали на мышах. Вакцина, как утверждают ученые, предотвратила развитие онкологии и у этих животных. Разработчики препарата отмечают, что вакцине предстоит пройти испытания с более высоким количеством животных на следующих этапах, чтобы доказать ее эффективность и безопасность.