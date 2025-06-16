Посетительницы квеста в Москве обвинили его сотрудников в домогательствах

15-летняя посетительница московского квеста «Скотобойня», чье настоящее имя не называется, обвинила актера в домогательствах, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, домогательствам подверглись еще как минимум три девушки.

По словам несовершеннолетней девушки, она сходила на квест около двух месяцев назад. В какой-то момент она осталась наедине с актером, который стал «лапать [ее] под лифчиком и засовывать пальцы в рот».

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«Осторожно, новости» пишет, что перед началом квеста его участники должны подписать документ, в котором говорится о том, что их могут ударить. Девушка утверждает, что она попыталась остановить актера, но ей этого не удалось.

«Когда я вышла с квеста, чувствовала себя просто отвратительно и грязно, особенно с пониманием, что сама я четкого “нет” не сказала. Сейчас актер там больше не работает», — рассказала посетительница. По данным «Осторожно, новости», об увольнении актер сам сообщил в своем телеграм-канале. К посту прикреплен скриншот сообщения.

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Квест «Скотобойня» проходит на проспекте Буденного 30/8 в Москве. На его сайте сказано, что квест рассчитан на людей старше 18 лет и считается очень страшным. «Квест с сильным воздействием на эмоции. Может включать интенсивные пугающие элементы, такие как неожиданные появления персонажей, психологическое давление или атмосферные эффекты. Подходит для игроков, готовых к высоким уровням напряжения и ярким переживаниям», — говорится в описании квеста.

Ранее сообщалось, что в Москве актер квеста «Техасская резня. Кожаное лицо» той же компании, Quest Stars, ударил 14-летнюю девочку ножом по руке и сломал ей палец. Ее мать написала заявление в полицию.