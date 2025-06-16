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Мир

Врачи назвали новый и «очень болезненный» симптом Covid

2 минуты чтения 16:39

В Великобритании зафиксирован рост числа заражений новым штаммом коронавируса, получившим название Nimbus (NB.1.8.1). The Independent со ссылкой на медиков пишет, что один из характерных признаков этого варианта — резкая боль в горле, сравнимая с ощущением от «лезвия бритвы».

По данным Агентства здравоохранения Великобритании (UKHSA), количество госпитализаций, связанных с Covid-19, увеличилось почти на 10% — с 24 по 31 мая в больницы поступили 947 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев заражения также выросло на 6,9%, достигнув 1211 за неделю, закончившуюся 4 июня.

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Терапевт из лондонской клиники The London General Practice Навид Асиф отметил, что новый вариант коронавируса отличается специфическим симптомом — сильной, режущей болью в горле, вызывающей дискомфорт при глотании.

В свою очередь, доктор Мохамед Имран Лакхи в интервью The Mirror рассказал, что пациенты с этим штаммом вируса часто жалуются на сильную боль в горле, постоянную усталость, легкий кашель, повышенную температуру, боли в мышцах и заложенность носа. При этом у некоторых, по его словам, наблюдаются проблемы с пищеварением, такие как тошнота или диарея. Эти симптомы, как отмечается, нехарактерны для большинства предыдущих штаммов Covid-19.

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Штамм Nimbus уже начал активно распространяться по миру и находится под пристальным наблюдением Всемирной организации здравоохранения.

«Несмотря на рост числа случаев заболевания и госпитализаций в некоторых странах, где широко распространен NB.1.8.1, текущие данные не указывают на то, что этот вариант вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими циркулирующими штаммами», — заявили в ВОЗ. Там также добавили, что одобренные вакцины от коронавируса также эффективны и против нового штамма.

Заместитель директора UKHSA доктор Гаятри Амирталингам отметил, что пока Nimbus выявлен в Великобритании в небольшом количестве, однако международные данные показывают, что он быстро набирает долю среди всех случаев заражения в мире.

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