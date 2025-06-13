СМИ: Израиль обманом собрал руководство ВВС Ирана в одном месте перед атакой

Израильские спецслужбы с помощью обмана заставили командиров военно-воздушных сил Ирана собраться в одном месте на совещание, чтобы нанести по ним удар, сообщил Fox News израильский чиновник из сферы безопасности. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что в результате атаки большая часть руководства ВВС Ирана была убита во время собрания в подземном командном центре.

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«Мы провели специальные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их собраться, но, что более важно, мы знали, как удержать их там», — заявил источник Fox News.

Израильский чиновник отметил, что удары по руководству ВВС Ирана оказались «более успешными, чем ожидалось». Также он утверждает, что Израилю удалось превентивно уничтожить иранские системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты, которые должны были быть использованы против Израиля.

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Израильская авиация атаковала Иран в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации объявил о начале операции «Восстающий лев» и заявил, что ее цель заключается в уничтожении иранской ядерной инфраструктуры, заводов по производству баллистических ракет и других военных объектов. По словам израильского премьера, к моменту начала атаки у Ирана было достаточное количество обогащенного урана для создания девяти ядерных бомб.

В результате атаки погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, началь начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери и другие высокопоставленные офицеры.