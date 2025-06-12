Более образованные и обеспеченные люди чаще устраиваются на работу с возможностью удаленки

Специалисты с более высоким уровнем образования и дохода чаще находят места работы, на которых можно совмещать работу из офиса и из дома, следует из анализа Управления национальной статистики Великобритании. Также гибридный формат работы оказался наиболее доступен людям в возрасте от 30 до 49 лет.

Согласно статистике за период с января по март этого года, большинство британцев с высшим образованием (41%) работают в гибридном формате, при этом люди без какой-либо квалификации устраиваются на такую работу в 10 раз реже — в 4% случаев. В среднем по стране 41% британцев должны каждый день приходить на работу в офис, 14% работают из дома, а 28% могут совмещать эти форматы.

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На должностях с доходом, превышающим 50 тысяч фунтов стерлингов в год (около 5600 долларов в месяц) гибридная работа доступна почти половине специалистов, а среди британцев с доходом до 2200 долларов периодически работают из дома только 8% человек. Данные исследования показывают, что при снижении уровня дохода вероятность устроиться на должность с удаленным или гибридным форматом постепенно снижается.

Около трети работников в возрасте от 30 до 49 лет могут себе позволить время от времени работать из дома. Среди людей от 16 до 29 лет так работает каждый пятый, а от 50 до 69 лет — каждый четвертый.

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Главный аналитик центра Work Foundation при Ланкастерском университете Ребекка Флориссон, комментируя исследование газете The Times, призвала правительство Великобритании обеспечить равный доступ к гибридной работе, чтобы решить проблему ухода людей с рынка труда. Флориссон сослалась на исследование Департамента труда и пенсий, согласно которому четверть людей, которые не работают и претендуют на пособие по болезни и инвалидности, заявили, что могли бы устроиться на работу, если бы им был доступен удаленный формат.