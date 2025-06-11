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Мир

Неравенство вынудило родителей оплачивать дополнительные занятия пятилетним детям

2 минуты чтения 12:41

Южнокорейские родители, желая обеспечить своим детям высокий уровень заработка и поступление в университет, начинают записывать их на дополнительные занятия с пятилетнего возраста. Ученики подготовительных классов часто остаются на внеклассные занятия до позднего вечера. Об этом сообщает The Washington Post.

Из-за увеличивающегося разрыва доходов в Южной Корее родители считают, что «слишком раннего» срока для начала интенсивной подготовки больше не существует. Половина детей в возрасте до шести лет уже ходят на частные занятия, чаще всего это курсы по английскому языку, сообщают журналисты со ссылкой на правительственный доклад.

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«Возможностей добиться успеха становится все меньше, но есть один редкий путь, который остается доступным — поступление в хороший университет», — отмечает опрошенный журналистами профессор одного из университетов Сеула Вон-пё Хонг. Это, по его мнению, приводит к ужесточению конкуренции.

The Washington Post отмечает, что в богатых районах Сеула стоимость обучения на частных курсах доходит до 1400 долларов в месяц. Высокие цены, по данным правительства Южной Кореи, являются одним из факторов, который не позволяет семьям страны заводить более одного ребенка. Это привело к тому, что страна заняла последнее место в мире по уровню рождаемости.

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Сейчас еще не поступившие в школу дети в возрасте до шести лет узнают про сингулярность и черные дыры, учатся неподвижно сидеть на протяжении часа, а также общаться друг с другом и преподавателем на английском и писать двухстраничные эссе, соответствующие стандартам обучения в третьем классе школ США.

Без этого, как отмечают опрошенные эксперты, детям будет сложно поступить даже в подготовительный класс при школе. В самые элитные из них нужно записываться заранее и сдавать вступительные экзамены. Эти заведения активно рекламируют себя в социальных сетях, правительство уже расследует, законен ли такой агрессивный маркетинг и сами практики интенсивной подготовки для маленьких детей.

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