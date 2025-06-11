Ислам привлекает больше новых верующих по сравнению с христианством

За десять лет с 2010 по 2020 год христианство оставалось крупнейшей мировой религией, однако его доля от мирового населения снижалась, следует из отчета американского Исследовательского центра Пью. При этом доля мусульман и неверующих выросла.

Согласно исследованию, число христиан за десять лет выросло на 122 миллиона и достигло 2,3 миллиарда человек. При этом доля христиан от мирового населения сократилась на 1,8 процентных пункта — до 28,8%.

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В то же время доля ислама увеличилась на 1,8 процентных пункта и составила 25,6%. Всего в мире насчитывается два миллиарда мусульман за 10 лет их прирост составил 347 миллионов человек и оказался больше, чем среди представителей других религий вместе взятых.

На третьем месте по численности оказались люди без религиозной принадлежности, их в 2020 году было 1,9 миллиарда человек. Доля неверующих за десять лет выросла на один процентный пункт и составила 24,2%.

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Доля индуистов осталась на уровне 14,9%, так как их число росло примерно теми же темпами, что мировое население. Индуизм исповедуют около 1,2 миллиарда человек. Единственной религиозной группой, численность которой сократилась по сравнению с 2010 годом, оказались буддисты: их число уменьшилось на 19 миллионов и составило 324 миллиона человек.

Самой малочисленной религиозной группой в исследовании оказались евреи — авторы исследования включили в эту категорию большинство жителей Израиля, а также последователей иудаизма, живущих за пределами страны. Их число за десятилетие выросло почти на миллион и достигло 14,8 миллиона человек, что составляет 0,2% мирового населения.