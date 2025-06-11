2024 год стал рекордным по количеству войн после Второй мировой

В 2024 году в мире зафиксирован 61 случай межгосударственного конфликта, включая 11 полномасштабных войн с числом погибших свыше тысячи человек — это рекордный показатель с момента Второй Мировой войны, пишет The Times со ссылкой на шведский проект Uppsala Conflict Data Program.

По данным исследователей, количество конфликтов постепенно росло в последние годы. Так, в 2022 году было зафиксировано 56 столкновений, в 2023 – 59, а в 2024 году – уже 61. Всего в прошедшем году в войнах погибли почти 160000 человек, из них 76000 стали жертвами войны в Украине. По кровопролитности 2024–й уступает 2022 году, когда число погибших достигло 237000 человек, уточняет британское издание.

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Среди самых заметных войн в 2024–м авторы работы называют войну в Украине, операцию Израиля в секторе Газа, а также боевые действия в Судане, Сомали, Мьянме, Пакистане, Буркина-Фасо, Нигерии и столкновения Израиля с «Хезболлой» на юге Ливана.

В докладе также подчеркивается, что появилась отчетливая тенденция к росту атак на гражданское население. Так, в 2024 году зафиксировано около 13900 преднамеренных нападений на мирных граждан — это на 31% больше, чем годом ранее. По словам одного из авторов исследования Терезы Петтерссон, это указывает на все большее пренебрежение нормами международного гуманитарного права — войны становятся бессистемными и неконтролируемыми. «Мы видим, как войны становятся все менее ограниченными международными нормами. Это тревожный сигнал, требующий срочных дипломатических действий», — заявила она.

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По прогнозам экспертов, без активных дипломатических усилий, включая переговоры, посредничество и укрепление международных институтов, текущая тенденция будет усугубляться.