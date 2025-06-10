Все больницы Китая начнут предлагать эпидуральную анестезию на родах

Национальной комиссии по здравоохранению Китая (NHC) заявила, что власти страны решили обязать больницы предлагать эпидуральную анестезию во время родов. Утверждается, что это будет способствовать созданию «благоприятных условий деторождения» для женщин, передает Reuters.

По данным агентства, больницы третичного уровня — те, в которых более 500 коек, — должны начать предоставлять эпидуральную анестезию в этом году, а больницы вторичного уровня — с числом коек более 100 — должны внедрить услугу к 2027 году.

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Как пишет Reuters, сейчас в Китае эпидуральную анестезию получают около 30% рожениц, тогда как в других странах этот показатель может доходить до 70%. Так, во Франции ее выбирают около 82% беременных женщин, а в США и ​​Канаде — более 67%. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать эпидуральную анестезию при отсутствии противопоказаний.

По словам представителей NHC, новые меры «повысят уровень комфорта и безопасности медицинских услуг», а также «будут способствовать дальнейшему повышению уровня счастья у людей».

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Reuters отмечает, что власти Китая пытаются стимулировать рождаемость в стране после того, как в 2024 году численность населения сократилась в третий раз подряд. При этом эксперты предупреждают, что уменьшение количества населения только усилится.

В связи с этим сейчас все больше провинций Китая начинают включать расходы на анестезию при родах в свои программы медицинского страхования, чтобы побудить женщин рожать детей. Однако высокие расходы на содержание ребенка и неопределенность в плане трудоустройства отталкивают жителей Китая от вступления в брак и рождения детей.