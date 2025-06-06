Россиянин убил ножницами бывшую жену из-за отказа остаться у него на ночь

55-летнего жителя Томска, чье имя не называется, отправили под арест по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) его бывшей супруги. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления Следственного комитета по Томской области.

В пресс-релизе сказано, что 31 мая мужчина был у себя дома в Белинском районе Томска. К нему пришла его бывшая жена, которой мужчина предложил остаться у него ночевать. Женщина отказалась, тем самым «вызвав гнев и обиду фигуранта». Мужчина схватил ножницы и нанес бывшей супруге несколько ударов в шею и грудь.

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Женщина скончалась на месте от полученных травм. В СК заявили, что при предъявлении обвинения мужчина полностью признал свою вину. Теперь следователи должны собрать доказательную базу и установить все обстоятельства произошедшего. Согласно российскому законодательству, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии в убийстве волонтерки спасательного отряда «ЛизаАлерт» заподозрили ее бывшего супруга. Мужчина вывез в лес Марию Лубсанову, журналистку местного издания, которая весной этого года ездила в оккупированный Мариуполь и была известна в регионе под позывным «Манюня». Там он нанес экс-супруге несколько колото-резанных ранений, после чего покончил с собой.

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В конце мая стало известно, что в Кыргызстане мужчина застрелил свою супругу после встречи выпускников. По предварительным данным, пара поссорилась, после чего мужчина избил и застрелил супругу. СМИ предполагали, что конфликт мог начаться из-за того, что подозреваемый приревновал жену к ее бывшему однокласснику.