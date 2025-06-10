Ученые смогли идентифицировать «самое богатое в истории» затонувшее судно с помощью монет

Колумбийские ученые с помощью специального подводного оборудования смогли сделать снимки монет, разбросанных вокруг затонувшего судна в Карибском море. Их анализ и 3D-реконструкция показали, что монеты перевозил испанский галеон «Сан-Хосе», затонувший после встречи с британским флотом более 300 лет назад. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, общая стоимость сокровищ, которые перевозил галеон — вид парусного судна, — оценивается в 20 миллиардов долларов. При этом обломки были обнаружены еще в 2015 году, но ученые не могли их исследовать, не нанеся вреда, и доказать, что обломки принадлежат именно «Сан Хосе».

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По данным The Times, в 1707 году перуанские торговцы и чиновники отправилась в Портобело на северном побережье Панамы, перевозя сокровища, предназначавшиеся для испанской казны. Там они встретились с испанским флотом Tierra Firme под командованием галеона, который имел монополию на транспортировку сокровищ между Южной Америкой и Пиренейским полуостровом.

Отплыв из Портобело, галеон и его сопровождение попали в засаду, устроенную британской эскадрой под командованием Чарльза Уэйгера. В результате обстрела корпус «Сан-Хосе» был пробит, в пороховом складе произошел мощный взрыв, и корабль затонул.

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Теперь ученые установили, что судно окружают отчеканенные вручную серебряные «кобы» (cobs) или «макукинасы» (macuquinas) с геральдическими символами Кастилии и Леона. На них также указана дата чеканки — 1707 год. Это, по словам ученых, указывает на то, что монеты были вывезены из Перу. Кроме того, на судне обнаружили китайский фарфор времен императора Канси и надписи на пушках, датируемые 1665 годом.

«Этот набор доказательств подтверждает, что затонувшее судно — галеон “Сан-Хосе”. Находка “кобов”, созданных в 1707 году на Монетном дворе Лимы, указывает на судно, плававшее по маршруту Tierra Firme в начале XVIII века. Галеон “Сан-Хосе” — единственное судно, которое соответствует этим характеристикам», — рассказала Даниэла Варгас Ариза из Национального института антропологии и истории.

Ученые добавили, что вместе с монетами в Испанию тогда везли золото, серебро, изумруды, жемчуг и, возможно, алмазы. Варгас Ариза отметила, что пока исследователи не намерены поднимать сокровища на поверхность и продолжат их неинвазивное изучение.