Названы причины «беспрецедентного снижения» рождаемости в мире

Сотни миллионов людей по всему миру не могут завести желаемое количество детей из-за слишком высоких затрат и нехватки времени на их воспитание, эта проблема наблюдается и в богатых, и в бедных обществах. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на данные исследования Фонда ООН в области народонаселения.

Исследователи из ООН опросили 14 тысяч человек из 14 стран, на которые приходится треть мирового населения — среди них были государства Европы, Африки и Азии. Вне зависимости от показателя рождаемости в каждом конкретном обществе респонденты говорили о похожих проблемах. «Большинство опрошенных хотят иметь двух и более детей. Показатели рождаемости падают во многом потому, что многие чувствуют себя неспособными создать семьи, которые они хотят», — заявила директор Фонда Наталия Канем.

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Журналисты отмечают, что почти треть респондентов старше 50 лет заявили, что у них меньше детей, чем им хотелось бы. Во всех охваченных опросом странах 39% опрошенных пожаловались на финансовые ограничения в качестве причины, по которой они не могут завести ребенка. Среди других причин люди назвали сложности с поиском подходящего партнера и нехватку времени.

«После рабочего дня <…> вы испытываете чувство вины за то, что не проводите достаточно времени со своим ребенком». Поэтому мы сосредоточимся только на одном», — рассказала журналистам Намрата Нангиа из Мумбаи, города в Индии.

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ООН планирует расширить исследование и опросить людей в 50 странах, чтобы получить данные, которые позволят исследовать причины снижения рождаемости в различных возрастных группах. В Фонде призвали осторожно интерпретировать полученные выводы — сотрудники не хотят, чтобы государства в спешке разрабатывали новые демографические программы, которые могут выразиться в попытках принудить женщин рожать больше детей.