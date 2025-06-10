Немецкая разведка заявила о готовности России отправить в Эстонию «маленьких зеленых человечков»

Россия намерена расширить конфронтацию с Западом за пределами Украины, чтобы проверить готовность США защищать своих союзников по НАТО. Об этом, как пишет Reuters, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

По его словам, в Кремле уверены, что положения Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне больше не имеют практической силы. «Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это — Украина — это лишь шаг на пути в западном направлении», — заявил глава BND.

Он пояснил, что проверить готовность и способность НАТО и в первую очередь США защищать своих членов Москва может без нового полномасштабного вторжения. «Им не нужно отправлять для этого армии танков. Достаточно послать в Эстонию маленьких зеленых человечков, чтобы защитить якобы угнетаемое русское меньшинство», — заявил Каль. В то же время он отметил, что его американские коллеги серьезно относятся к этой угрозе.

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Ранее о возможной попытке России вторгнутся на территорию одной из стран Балтии говорил генерал Бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт. «Москва попытается проверить альянс — например, оккупировав ограниченную территорию в Эстонии или Латвии. Для этой цели можно было бы попытаться использовать русскоязычное меньшинство в странах Балтии», — сказал он. По его мнению, это наиболее вероятные сценарии проверки готовности НАТО применить статью о коллективной обороне со стороны России.

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Термины «зеленые человечки» или «вежливые люди» появились в 2014 году. Так прозвали российских военных, которые принимали участие в захвате украинского Крыма и действовали на территории полуострова без опознавательных знаков. Кремль долгое время отрицал принадлежность этих военных к России, однако позже признал, что это были российские военнослужащие.