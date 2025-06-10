Новорожденным американцам раздадут по тысяче долларов

Власти США могут начать открывать специальные инвестиционные счета с начальным капиталом в тысячу долларов на имя каждого новорожденного гражданина страны. С соответствующим предложением, как пишет британская газета The Guardian, выступил президент США Дональд Трамп.

«Для каждого гражданина США, родившегося после 31 декабря 2024 года., но до 1 января 2029 года, федеральное правительство сделает единовременный взнос в размере 1000 долларов на счет с отсрочкой налогообложения», — сказал он, выступая на круглом столе в Белом доме, где присутствовали руководители Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies.

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Как отмечает издание, американский президент назвал свою инициативу «счетами Трампа», а присутствовавшие на встрече лидеры крупного бизнеса поддержали ее. Сообщается, что до наступления совершеннолетия владельцев счетов они будут находиться под контролем их законных опекунов. На счет будет возможно вносить дополнительные пожертвования на сумму, не превышающую пять тысяч долларов в год.

Трамп назвал предложенную им программу «инициативой в поддержку семьи». По его словам, она позволит миллионам американцев использовать потенциал экономики для развития следующего поколения.

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Похожие программы ранее действовали в других странах. Так, в Великобритании с 2002 по 2011 год существовал Детский трастовый фонд с государственным начальным финансированием. В свою очередь, в Сингапуре до сих пор действует программа детских бонусов, включающая сберегательные счета для детей, поддерживаемые государством.