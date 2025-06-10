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Мир

Мировую бедность начнут рассчитывать по новой сумме

2 минуты чтения 13:51

Всемирный банк изменил значение суммы доходов в день, которое используется при расчете числа людей, находящихся за чертой бедности. Теперь бедным будет считаться человек, имеющий доход менее трех долларов в день, сообщает организация.

Значение международной черты бедности регулярно обновляется с учетом данных по паритету покупательной способности, предыдущая сумма составляла 2,15 доллара и была установлена в 2022 году. Всемирный банк отмечает, что сегодня в условиях крайней нищеты проживает каждый десятый человек на планете.

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Организация сообщает, что показатель мировой бедности был введен в 1990 году, когда 9 из 10 человек, живущих в состоянии крайней нищеты, находились в самых бедных странах мира. С тех пор ситуация улучшилась — три четверти населения планеты живет в странах со средним уровнем дохода.

Чтобы получать более качественную аналитику по уровням бедности с 2017 года Всемирный банк использует также два дополнительных показателя бедности — для стран с уровнем дохода ниже среднего и для стран с уровнем дохода выше среднего. Первый из них составляет 4,2 доллара, второй — 8,3 доллара. Банк отмечает, что почти половина людей в мире не получает 8,3 долларов в день, а каждый пятый человек на планете не достиг и показателя в 4,2 доллара.

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Также Всемирный банк отмечает, что «значительная» часть людей, живущих в состоянии крайней нищеты, находятся в охваченных конфликтами и нестабильных странах, а также в государствах Африки к югу от пустыни Сахара.

В России по итогам 2024 года за чертой бедности проживали 10,5 миллиона человек или 7,2% от общего числа россиян, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Росстата. Чиновники назвали этот показатель историческим минимумом.

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