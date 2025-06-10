Грузия ужесточит штрафы за просроченное пребывание в стране

Власти Грузии решили ужесточить правила нахождения в стране для иностранцев. Это в частности подразумевает повышение штрафов за просроченное пребывание. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает РИА «Новости».

Так, за превышение допустимых сроков легального пребывания в Грузии власти хотят взимать штраф в размере тысячи лари (более 28 тысяч рублей), если иностранец жил в стране нелегально менее шести месяцев. В случае превышения лимита пребывания на срок от полугода до года придется заплатить штраф в две тысячи лари (более 57 тысяч рублей), а при просрочке более года — три тысячи лари (86 тысяч рублей).

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Сейчас россиянам можно въехать в Грузию без визы по загранпаспорту, как биометрическому, так и пятилетнему. Легально в стране можно находиться один год, после чего нужно сделать визаран — выехать за пределы Грузии, тем самым «обнулив» срок пребывания в стране, и затем въехать обратно. При этом за просроченное пребывание в текущем законодательстве предусмотрены следующие штрафы: 180 лари (чуть более пяти тысяч рублей), если человек находился в Грузии нелегально менее трех месяцев и 360 лари (более 10 тысяч рублей), если просрочка оказалась больше трех месяцев.

Кроме того, Мдинарадзе заявил, что в Уголовный и Административный кодексы страны добавят новый вид наказания в виде выдворения из Грузии и запрета на въезд на определенный срок. Так, выдворение и запрет на въезд на три года будет грозить за мелкое хулиганство и неподчинение силовикам.

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