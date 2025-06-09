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Криминал

Пропавшая без вести невеста пришла в полицию и созналась в убийстве мужа

2 минуты чтения 14:56

В Индии мужчину нашли в ущелье с перерезанным горлом. Его жена исчезла, а потом сама явилась в полицию и призналась в убийстве супруга. Это случилось во время медового месяца, пишет Би-би-си.

По данным издания, 30–летний Раджи Рагхуванши и 25–летняя Сонэм Рагхуванши поженились 11 мая, а 20 мая отправились в свадебное путешествие в штат Мегхалая. Однако через четыре дня пара исчезла, а через неделю после начала поисковой  операции тело Раджи Рагхуванши обнаружили в ущелье с перерезанным горлом. При нем не было кошелька, золотого кольца и цепочки, уточняет Би-би-си.

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Родственники утверждают, что между молодыми людьми ранее не было конфликтов. Семьи обвинили полицию в бездействии и потребовали передать расследование федеральным властям. В частности, они направили письмо премьер-министру с просьбой вмешаться в дело для наказания виновных в убийстве Раджи и для поиска пропавшей девушки.

Однако чуть позже, по данным Би-би-си, Сонэм Рагхуванши внезапно пришла в полицейский участок лично и призналась, что организовала убийство собственного мужа. Для этого она наняла трех исполнителей, которые уже арестованы. 

Близкие Сонэм Рагхуванши не верят в эту версию событий. Так, отец девушки утверждает, что она была похищена после смерти супруга и явилась в участок, когда смогла наконец сбежать от похитителей. Полиция продолжает расследование и допрос задержанных, но пока не раскрывает возможные мотивы убийства.

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В марте 50-летнюю британку Морин Рикардс признали виновной в жестоком убийстве мужа, 65-летнего Джереми Рикардса. Родственникам супруга она сообщила, что он якобы уехал в командировку в Саудовскую Аравию и там покончил с собой. Она даже отправила сообщение дочери погибшего с его телефона, в котором говорилось, что он прибыл в Саудовскую Аравию. Однако дочь заподозрила, что сообщение написано не ее отцом, и обратилась в полицию. В ходе следствия выяснилось, что Морин Рикардс в течение многих лет регулярно избивала мужа. 

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