Женщина убила мужа и попыталась выдать это за его самоубийство в другой стране

В Великобритании 50-летнюю Морин Рикардс признали виновной в жестоком убийстве ее мужа 65-летнего Джереми Рикардса. В ходе следствия выяснилось, что до того, как убить супруга, Морин долгое время регулярно избивала его. Об этом пишет издание Independent.

По его данным, в июне прошлого года Морин сообщила родным мужа, что он уехал в Саудовскую Аравию в командировку и покончил там с собой. Она даже отправила сообщение дочери погибшего с его телефона, в котором говорилось, что он прибыл в Саудовскую Аравию. Однако дочь заподозрила, что сообщение написано не ее отцом, и обратилась в полицию.

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Правоохранители начали расследование и вскоре выяснили, что никаких документальных свидетельств того, что пропавший покидал страну, нет. В то же время его жену заметили, когда она расплачивалась банковской картой мужа в магазинах.

После этого Морин задержали, а дома провели обыск, в результате которого в саду нашли спрятанное тело Джереми. По словам экспертов, мужчину задушили, а затем нанесли пять ударов ножом в грудь. Кроме того, на теле обнаружили следы многочисленных повреждений, полученных им раньше.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что мужчина долгое время страдал от насилия со стороны своей жены. В ее телефоне следователи нашли видео, на которых она кричит на мужа и бьет его. При этом в доме супругов были обнаружены многочисленные пятна крови, некоторые из них — в шкафу, где Джереми прятался от своей жены во время избиений, а в некоторых местах кровь протекла и появилась на потолке квартиры этажом ниже.

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«Это было ужасное убийство человека, который, по нашему мнению, был заботливым мужем для своей жены, несмотря на ее насилие по отношению к нему», — прокомментировал дело старший следователь, инспектор-детектив Колин Маккин.

Он также добавил, что Морин Рикардс не только не признала своей вины, но и на протяжении всего процесса не выражала никакого сожаления по поводу смерти супруга или раскаяния в содеянном. При этом она часто лгала, пыталась ввести в заблуждение присяжных и помешать расследованию. Приговор ей будет вынесен в апреле.