Россиянина будут судить за рассылку нюдсов незнакомым женщинам

В Брянской области Севский районный суд рассмотрит уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в отправке более 150 своих обнаженных фото незнакомым женщинам в «Одноклассниках». На сообщение пресс-службы суда обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

По версии следствия, мужчина сделал около полутора тысяч своих обнаженных фотографий, из которых как минимум 150 отправил в личные сообщения пользовательницам «Одноклассников». Свои действия мужчина объяснял «желанием завести знакомство и отношения», пишет пресс-служба суда.

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