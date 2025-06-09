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Криминал

Россиянина будут судить за рассылку нюдсов незнакомым женщинам

2 минуты чтения 20:13

В Брянской области Севский районный суд рассмотрит уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в отправке более 150 своих обнаженных фото незнакомым женщинам в «Одноклассниках». На сообщение пресс-службы суда обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

По версии следствия, мужчина сделал около полутора тысяч своих обнаженных фотографий, из которых как минимум 150 отправил в личные сообщения пользовательницам «Одноклассников». Свои действия мужчина объяснял «желанием завести знакомство и отношения», пишет пресс-служба суда.

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МВД возбудило против мужчины уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии через интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса). Ему грозит от двух до шести лет колонии.

В сентябре суд в Москве приговорил 51-летнего Дениса Д. к двум с половиной годам условного срока за создание и рассылку 11 дипфейковых порно-видео со своей бывшей женой. Также суд обязал его пройти курс лечения зависимости от психоактивных веществ.

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Москвич утверждал, что хотел «наладить с [бывшей женой] отношения, вернуть семью», а также добиться разрешения видеться с дочерью после развода.

В Санкт-Петербурге в феврале суд приговорил местного жителя Николая Погудина к 12 годам лишения свободы за отправку порно несовершеннолетним девочкам, а также сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних. По данным «Санкт-Петербург онлайн», мужчина отправлял девочкам порнографию и просил присылать ему в ответ свои обнаженные фото. Петербуржец частично признал вину.

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