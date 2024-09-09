Мужчину приговорили к условному сроку за рассылку дипфейковых нюдсов бывшей жены

Суд признал 51-летнего москвича Дениса Д. виновным в том, что он создал 11 дипфейковых порнографических материалов со своей бывшей женой. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», мужчину приговорили к 2,6 годам условно и обязали пройти курс лечения зависимости от психоактивных веществ.

По данным телеграм-канала, мужчина состоял в браке с 52-летней Натальей Д. с 2008 года. Супруги воспитывали дочь, но в 2021 году их отношения стали ухудшаться. «Осторожно, Москва» пишет, что Денис уволился с работы, начал выпивать и устраивать дома скандалы.

Как утверждает телеграм-канал, пара пыталась сохранить семью, в частности в 2022 году Дарья помогла мужу устроиться на работу кладовщиком в один из московских медицинских институтов, где сама работала фармацевтом.

Коллеги Дениса рассказали, что он мог не выходить на работу или появляться на сменах с похмелья. Также мужчина регулярно хамил жене и провел один месяц на больничном. Спустя год Денис уволился из института и начал шантажировать жену. Он обещал разослать коллегам и знакомым ее порно-дипфейки.

После того как Наталья подала документы на развод, ее экс-супруг выполнил угрозы. Мужчина скачал из сети 11 порнографических изображений и вставил в них лицо бывшей жены, после чего разослал материалы по «заранее подготовленным» контактам.

Свои действия мужчина объяснил тем, что он хотел «наладить с [женой] отношения, вернуть семью», а также добиться разрешения видеться с дочерью после развода.

Наталья обратилась в полицию, и против ее бывшего супруга возбудили дело по статье о «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов».

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