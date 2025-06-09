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Мир

Мужчина создал меняющую цвет краску для своего дома и сэкономил на электричестве

2 минуты чтения 21:48 9 июня

Житель штата Нью-Йорк Джо Дусет рассказал CNN, что придумал краску, меняющую цвет, чтобы стены его дома поглощали больше солнечных лучей зимой и отражали — летом. По его словам, изобретение позволяет ему экономить на электроэнергии, смягчая последствия изменения климата.

Когда Дусет задумался, каким цветом он хочет выкрасить свой дом, он начал с эксперимента: напечатал 3D-модели дома и покрасил их в разные цвета. Он обнаружил, что зимой внутри черной модели температура была выше на 4 градуса по Цельсию, а летом внутри белой модели было на 6-7 градусов прохладнее.

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«Ответ не заключался в том, „красить ли его в черный или белый цвет?“. Ответ был: „Зимой он должен быть черным, а летом — белым“, — сказал он о результатах исследования. — Красить дом два раза в год нереально. Я начал думать: „Наверняка есть другие способы решить эту проблему?“», — рассказал Дусет.

Мужчина сказал, что вспомнил о своем детском увлечении кольцами, меняющими цвет «по настроению», и что уже в семилетнем возрасте он осознавал, что на цвет кольца влияют не эмоции, а «какая-то химия». По его словам, при создании новой краски он использовал похожий механизм. Также он добавил в состав защитную добавку, чтобы покрытие не разрушалось на солнце.

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При температуре ниже 15 градусов его краска выглядит черной, при потеплении она становится серой, а от 25 градусов — начинает переходить из светло-серого в белый. Изобретатель считает, что его краска может стать «прорывной технологией» для жителей умеренных широт, но не понадобится жителям регионов, где климат постоянно жаркий или холодный. По его оценке, жильцы домов, покрашенных его краской, могли бы сэкономить от 15 до 30 процентов расходов на электроэнергию, включающих траты на отопление зимой и на кондиционирование — летом.

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