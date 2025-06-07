Сотрудница «Реал Мадрид» назвала главную ошибку постсоветского спорта

Сотрудница испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Альбина Бунеску назвала главную ошибку постсоветских спортивных организаций. По ее мнению, она заключается в том, что руководство спортивных клубов не воспринимает свои проекты как бизнес. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Холодом».

«Я считаю, что ключевая проблема постсоветского пространства — это отсутствие устойчивой бизнес-логики в управлении спортом. Объекты строятся, но не интегрируются в экосистему спорта, не работают как коммерческие активы и зачастую не ориентированы на долгосрочную модель самоокупаемости и вовлечения аудитории», — заявила она.

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Бунеску считает, что руководителям спортивных клубов необходимо менять подход к управлению инфраструктурой, строить реалистичные бизнес-модели и стараться интегрировать новую аудиторию в этот процесс. В качестве примера в разговоре с «Холодом» она приводит возможности использования стадионов не только для спортивных мероприятий, но и превращения их в место для проведения отдыха, досуга и других мероприятий, которые возможно реализовать на стадионе.

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34-летняя Альбина Бунеску из Казахстана стала одним из лучших студентов Real Madrid Universidad Europea — университете при футбольном клубе «Реал Мадрид». По итогам обучения ей предложили работу в клубе. Она отвечает за управление Bernabéu Stadium — стадион «Сантьяго Бернабеу» — домашняя арена этого футбольного клуба.

Невзирая на успехи в обучении и престижную работу, Альбина намерена вернуться в Казахстан, чтобы использовать полученные в Испании знания и навыки уже на родине. Она считает, что Казахстан — крайне перспективный рынок, потому что ниша спортивного менеджмента развита слабо, а спортивная инфраструктура, в свою очередь, бурно развивается.